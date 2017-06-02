Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırlayacak

Lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Beşiktaş Sompo Japan 2-0 önde bulunuyor. Siyah-beyazlı takım ev sahibi olduğu ilk iki maçta rakibini 90-71 ve 74-72'lik skorlarla mağlup etti.

Beşiktaş Sompo Japan yarınki maçı kazandığı takdirde adını finale yazdıracak. Müsabakanın Anadolu Efes üstünlüğüyle tamamlanması durumunda ise seride 4. maç yine lacivert-beyazlıların sahasında oynanacak.