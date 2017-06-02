Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırlayacak
Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Sompo Japan yarın karşı karşıya gelecek.
Lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Beşiktaş Sompo Japan 2-0 önde bulunuyor. Siyah-beyazlı takım ev sahibi olduğu ilk iki maçta rakibini 90-71 ve 74-72'lik skorlarla mağlup etti.
Beşiktaş Sompo Japan yarınki maçı kazandığı takdirde adını finale yazdıracak. Müsabakanın Anadolu Efes üstünlüğüyle tamamlanması durumunda ise seride 4. maç yine lacivert-beyazlıların sahasında oynanacak.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:22
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Galatasaray, Atiker Konyaspor’u ağırlıyor
Toplam 2
Yorum
CA GS KALESİNE 1,2,3,4 GOL BIRAKIP GİDEBİLİR İSTAN BAK TUDOR HOCA VE GS TAKIMI VE BAŞKAN OZBEK . YÜRÜ KONYALIM YÜRÜ DİYE BİR TÜRKÜ VAR YA SAHANIZDA BU GERÇEK OLABİLİR. AYKUT HOCA CİN BİR HO
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A Milli Takım’a ‘dört’ Beşiktaşlı
Toplam 4
Yorum
Cenk Arkadaş neye göre BJK 90 dakka oynamamış,sakatlıktan çıkmış Caner i alman.
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Luce’nin yerine Mancini
Toplam 3
Yorum
kpt he ballı adam, elle tutulur doğru dürüst başarısı yok, biri atıyor bir diğeri kapıyor.
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