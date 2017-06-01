Baskette de kupasız kaldı
Geçen sezon Eurocup’ı kazanan takımdan eser kalmadı. Avrupa, lig ve kupada hayal kırıklığı yaşadı.
SON HEDEF DE KAÇTI
Türkiye Kupası'nda Bandırma ekibi Banvit'e elenen Galatasaray Odeabank için tek hedef olarak lig şampiyonluğu kalmıştı. Cimbom bu kulvarda da başarılı olamadı. Anadolu Efes'e elenerek yarı finali göremedi. Önümüzdeki sezon takım bütçesi düşürülecek.
SİNAN: HER ŞEY OLABİLİR
Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Sinan Güler'den itiraf gibi açıklamalar geldi. Kontratı biten Sinan "Kötü bir sezon geçirdik. Giydiğimiz formanın hakkını veremedik. Bizden beklenilen başarıların çok uzağında kaldık" ifadelerini kulladı. "Yakında yeni sezon planlaması yapılacak. Her şey olabilir" ifadelerini kullandı.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:59
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Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Enes Ünal imzayı attı, formayı giydi!
Toplam 29
Yorum
ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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