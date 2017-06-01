 Baskette de kupasız kaldı – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Baskette de kupasız kaldı

    Baskette de kupasız kaldı

    Geçen sezon Eurocup’ı kazanan takımdan eser kalmadı. Avrupa, lig ve kupada hayal kırıklığı yaşadı.

    Aslan geçtiğimiz sezon Avrupa'nın 2 numaralı kupasını Türkiye'ye getirerek büyük bir sevinç yaşatmıştı. Ancak sarı-kırmızılılar ciddi yatırıma rağmen bu sezon beklentilerin çok uzağında kaldı. Euroleague'deki hüsran içeriye de yansıdı.

    SON HEDEF DE KAÇTI
    Türkiye Kupası'nda Bandırma ekibi Banvit'e elenen Galatasaray Odeabank için tek hedef olarak lig şampiyonluğu kalmıştı. Cimbom bu kulvarda da başarılı olamadı. Anadolu Efes'e elenerek yarı finali göremedi. Önümüzdeki sezon takım bütçesi düşürülecek.

    SİNAN: HER ŞEY OLABİLİR
    Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Sinan Güler'den itiraf gibi açıklamalar geldi. Kontratı biten Sinan "Kötü bir sezon geçirdik. Giydiğimiz formanın hakkını veremedik. Bizden beklenilen başarıların çok uzağında kaldık" ifadelerini kulladı. "Yakında yeni sezon planlaması yapılacak. Her şey olabilir" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:59
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