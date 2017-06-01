 Avantaj Fener’in – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Avantaj Fener’in

    Avantaj Fener’in

    Spor Toto Basketbol Ligi’nde play-off yarı final serisinde Daçka karşısında durumu 2-0 yapan Fenerbahçe, finale çok yakın. Yarın deplasmanda 3’lerse adını finale yazdıracak

    Avrupa'nın kralı Fenerbahçe, Türkiye'de de şampiyonluğa koşuyor. Spor Toto Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Darüşşafaka Doğuş ile eşleşen Kanarya, rakibini 95-81 yenerek seride 2-0 öne geçti. Evindeki ilk iki maçı alarak büyük avantaj elde eden sarılacivertliler, yarın Daçka'yı deplasmanda da yenerse seriyi 3-0 kazanıp adını finale yazdıracak. Daçka geçen maçta olduğu gibi ilk çeyreği önde (26-24) geçmesine rağmen rakibine direnemedi ve salonda mağlup ayrıldı.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:41
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