 Wanamaker imzaya kaldı – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    imzaya kaldı

    Wanamaker imzaya kaldı
    Bamberg'in İtalyan pota altı oyuncusu Nicolo Melli ile anlaşan , Daçka'nın ABD'li yıldızı ile de büyük ölçüde anlaşmaya vardı. İki basketbolcuyla ilgili resmi açıklamaların play-off serisinin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor. Kanarya'nın Bamberg'ten Darius Miller'la da ilgilendiği ileri sürülmüştü.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:50
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