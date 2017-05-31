 Ülker Sports’ta ikinci perde – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Ülker Sports’ta ikinci perde

    Ülker Sports’ta ikinci perde
    F .Bahçe, Basketbol Ligi yarı final ikinci maçında Darüşşafaka'yı ağırlıyor. Sarı- lacivertliler, ilk maçta rakibini 94-72 yenerken, bugünkü mücadele 20.00'de başlayacak ve NTV Spor'dan yayınlanacak.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:32
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