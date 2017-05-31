Olaylı maç Eskişehir Basket'in
Türkiye Basketbol Ligi Play-Off dörtlü final 5. haftasında Nesine.Com Eskişehir Basket, Bursaspor Durmazlar’ı 82-66 mağlup ettiği maçta olaylar çıktı.
Mücadele Nesine.com Eskişehir Basket'in 82-66 üstünlüğüyle sona erdi ve kırmızı-siyahlılar Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:10
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"Bize de kağıt geldi, bakacağız"
Toplam 15
Yorum
Erkan ALLAH akıl fikir versin sana Fenerli bey... Önce geçmişteki şaibeli şampiyonluklarınıza bakın siz... Aynaya bakmalı insan...
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"Bize de kağıt geldi, bakacağız"
Toplam 15
Yorum
şampiyon ya iki sene üst üste şampiyon olunca şu fenerliler gene türemmiş bizi takip etmeye daha çok devam edersiniz yazık la size :)
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Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Toplam 6
Yorum
... Gelmesin olm ne isi var!..gitsin soygun kupasiyla oynasin:))
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