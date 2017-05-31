Limoges CSP’ye sürpriz Wild Card!

THY Euroleague'in yeni sezonunda Wild Card'ı kimin alacağı konuşulurken, Fransa'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Fransız ekibi Limoges CSP, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Euroleague'in kendilerine Wild Card çağrısında bulunduğu açıkladı. Paylaşımda Euroleague'in 2017-2018 sezonunda kendilerini görmek istedikleri belirtildi. Limoges ise konu değerlendirdikten sonra Euroleague'e geri dönüş yapacaklarını açıkladı.

Limoges, Fransa Ligi'ni 15 galibiyet, 19 mağlubiyetle 10. sırada bitirerek, play-off dışında sezonu tamamladı.