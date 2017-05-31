 Kartal şov – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Kartal şov

    Kartal şov

    Beşiktaş Sompo Japan, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisine hızlı başladı. Lacivert-beyazlılara 19 sayı fark atan Kartal seride 1-0 öne geçti

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan sahasında Anadolu Efes'i 90-71 yenerek seride 1-0 öne geçti. Toplamda üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci maçı, yarın yine Beşiktaş Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanacak. Bu arada Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:51
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