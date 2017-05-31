 Beşiktaş Sompo Japan, final peşinde – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş Sompo Japan, final peşinde

    Beşiktaş Sompo Japan, final peşinde

    Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ikinci maçında yarın sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar seride 1-0 önde bulunuyor.

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ikinci mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, yarın saat 20.00'de Akatlar Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile oynayacak. Serinin ilk maçını da evinde oynayan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 90-71 galip ayrılarak, 1-0 öne geçti.

    Yarı finalde 3 galibiyete ulaşan ekip, finale yükselecek. Yarın oynanacak müsabakadan sonra seri Efes'in evine taşınacak. Bu maç da 3 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.

    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:47
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