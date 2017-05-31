Beşiktaş Sompo Japan, final peşinde

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ikinci mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, yarın saat 20.00'de Akatlar Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile oynayacak. Serinin ilk maçını da evinde oynayan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 90-71 galip ayrılarak, 1-0 öne geçti.



Yarı finalde 3 galibiyete ulaşan ekip, finale yükselecek. Yarın oynanacak müsabakadan sonra seri Efes'in evine taşınacak. Bu maç da 3 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.



