Beşiktaş Sompo Japan, final peşinde
Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ikinci maçında yarın sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar seride 1-0 önde bulunuyor.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ikinci mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, yarın saat 20.00'de Akatlar Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile oynayacak. Serinin ilk maçını da evinde oynayan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 90-71 galip ayrılarak, 1-0 öne geçti.
Yarı finalde 3 galibiyete ulaşan ekip, finale yükselecek. Yarın oynanacak müsabakadan sonra seri Efes'in evine taşınacak. Bu maç da 3 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:47
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''Henüz işim bitmedi''
Toplam 23
Yorum
1 YIL AZ (!) 15.NCİ (GERÇEK) ŞAMPİYONLUĞU ALMAYA 1 YIL YETMİYOR MAALESEF!!!
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Real ve Barça bile bizden tedirgin olur
Toplam 52
Yorum
kartal siz önce 3. olun :DD
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Real ve Barça bile bizden tedirgin olur
Toplam 52
Yorum
Osman hahaha dinamo kievden 6 yiyen adamın lafabak hahahhaa
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