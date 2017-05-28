Karesispor Şampiyon

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk üç periyotunu önde bitiren Antalyaspor, Karesispor'un son periyottaki üstünlüğüne boyun eğdi. Karesispor müsabakayı 68-56 kazanarak grubunu 2. sırada bitirerek şampiyon olarak Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükseldi.



?Karesispor'a kupa ve madalyaları Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Beşok tarafından verildi.



Salon: Kurtdereli Spor Salonu

Hakemler: Tunatan Durmuşcan xx, Tahsin Kuzu xx, Göksun Öz xx

Karesispor: Berkay xxx 7, Azizcan xxx 11, Sezgin xxxx 17, Enver xxx 16, Cahit xxx, İlker xxx 12, Okan xxx 5, Umar xxx, Oğuzhan xxx

Başantrenör: Fahri Güler

Antalyaspor: Seray xx 3, Umur xx 6, Ömer xx 6, Bora Hun xx 10, Fırat xx 4, Burak xx 9, Kemal xx 5, Barış xx 3, Kağan xx 7, Yiğit xx 3

Başantrenör : Alaeddin Yakan

1. Periyot: 16-18 (Antalyaspor lehine)

Devre: 32-37 (Antalyaspor lehine)

3. Periyot: 46-48 (Antalyaspor lehine)

