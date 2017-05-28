 Karesispor Şampiyon – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Karesispor Şampiyon

    Karesispor Şampiyon

    Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Karesispor, Antalyaspor'u çekişmeli geçen müsabaka sonunda 68-56 mağlup ederek final grubunda 2. olarak Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne şampiyon olarak yükseldi.

    Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk üç periyotunu önde bitiren Antalyaspor, Karesispor'un son periyottaki üstünlüğüne boyun eğdi. Karesispor müsabakayı 68-56 kazanarak grubunu 2. sırada bitirerek şampiyon olarak Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükseldi.

    ?Karesispor'a kupa ve madalyaları Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Beşok tarafından verildi.

    Salon: Kurtdereli Spor Salonu
    Hakemler: Tunatan Durmuşcan xx, Tahsin Kuzu xx, Göksun Öz xx
    Karesispor: Berkay xxx 7, Azizcan xxx 11, Sezgin xxxx 17, Enver xxx 16, Cahit xxx, İlker xxx 12, Okan xxx 5, Umar xxx, Oğuzhan xxx
    Başantrenör: Fahri Güler
    Antalyaspor: Seray xx 3, Umur xx 6, Ömer xx 6, Bora Hun xx 10, Fırat xx 4, Burak xx 9, Kemal xx 5, Barış xx 3, Kağan xx 7, Yiğit xx 3
    Başantrenör : Alaeddin Yakan
    1. Periyot: 16-18 (Antalyaspor lehine)
    Devre: 32-37 (Antalyaspor lehine)
    3. Periyot: 46-48 (Antalyaspor lehine)

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:49
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