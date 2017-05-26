 Yıldız olmak istemiyoruz – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yıldız olmak istemiyoruz

    Yıldız olmak istemiyoruz
    Fenerbahçe'nin İtalyan basketbolcusu , THY Avrupa Ligi'ni kazanmalarının çok özel bir duygu olduğunu belirterek, "Hiçbirimiz maça yıldız olmak için başlamıyoruz. Herkes skora katkı yapıyor. Başarımızın sırrı bu" dedi.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıldız olmak istemiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.