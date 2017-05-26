 Potada iki maç – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Potada iki maç

    Potada iki maç
    Erkekler Basketbol Ligi'nde çeyrek final serilerine bugün iki maçla devam edilecek. Seride 1-0 önde olan Fenerbahçe, 20.30'da Tofaş'a konuk olacak. Bu maç NTV Spor'dan yayınlanacak. 18.30'da beİN Sports 3'ten yayınlanacak karşılaşmada da Banvit ile Darüşşafaka Doğuş karşılaşacak.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:12
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