Potada iki maç

Erkekler Basketbol Ligi'nde çeyrek final serilerine bugün iki maçla devam edilecek. Seride 1-0 önde olan Fenerbahçe, 20.30'da Tofaş'a konuk olacak. Bu maç NTV Spor'dan yayınlanacak. 18.30'da beİN Sports 3'ten yayınlanacak karşılaşmada da Banvit ile Darüşşafaka Doğuş karşılaşacak.