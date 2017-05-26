 Engelsiz Kartallar şampiyon – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Engelsiz Kartallar şampiyon

    Engelsiz Kartallar şampiyon

    Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında, Karabükspor'u 80-71 yenerek seride durumu 2-0'a getiren ve şampiyon olan , kupasını aldı.

    Maçın ardından siyahbeyazlı basketbolcular ve teknik heyet, büyük bir sevinç yaşadı. Bu sezon Federasyon Kupası'nın ardından lig şampiyonluğuyla çifte sevinç yaşayan siyahbeyazlılar, üst üste ikinci kez zafere ulaştı. Başkan Fikret Orman, tüm takımı kutladı.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Engelsiz Kartallar şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.