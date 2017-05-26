Engelsiz Kartallar şampiyon

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında, Karabükspor'u 80-71 yenerek seride durumu 2-0'a getiren ve şampiyon olan Beşiktaş RMK Marine, kupasını aldı.

Maçın ardından siyahbeyazlı basketbolcular ve teknik heyet, büyük bir sevinç yaşadı. Bu sezon Federasyon Kupası'nın ardından lig şampiyonluğuyla çifte sevinç yaşayan siyahbeyazlılar, üst üste ikinci kez zafere ulaştı. Başkan Fikret Orman, tüm takımı kutladı.