Cimbom seriyi eşitledi
Türkiye Basketbol Ligi Play-Off ikinci maçında Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes'i 73-63'lük skorla yendi. Seride skor 1-1 oldu.
Salon: Abdi İpekçi
Galatasaray: Sinan xxx 13, Micov xx 18, Pleiss xx 12, Daye xx 9, Göksenin xx 11, Mc Collum xx 10
Başantrenör: Ergin Ataman
Anadolu Efes: Brown xxx 14, Granger x 2, Dunston xxx 15, Heurtel xx 11, Cedi x 7, Honeycutt xx 12, Thomas x 2
Başantrenör: Velimir Perasovic
1. Periyot: 19-18 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 38-33 (Galatasaray Odeabank lehine)
3. Periyot: 51-44 (Galatasaray Odeabank lehine)
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:51
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Toplam 6
Yorum
Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Toplam 3
Yorum
KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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Toplam 7
Yorum
bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
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