 Cimbom seriyi eşitledi – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Cimbom seriyi eşitledi

    Cimbom seriyi eşitledi

    Türkiye Basketbol Ligi Play-Off ikinci maçında , Anadolu Efes'i 73-63'lük skorla yendi. Seride skor 1-1 oldu.

    : 73 - Anadolu Efes: 63

    Salon: Abdi İpekçi
    Galatasaray: Sinan xxx 13, Micov xx 18, Pleiss xx 12, Daye xx 9, Göksenin xx 11, Mc Collum xx 10
    Başantrenör: Ergin Ataman
    Anadolu Efes: Brown xxx 14, Granger x 2, Dunston xxx 15, Heurtel xx 11, Cedi x 7, Honeycutt xx 12, Thomas x 2
    Başantrenör: Velimir Perasovic
    1. Periyot: 19-18 (Galatasaray Odeabank lehine)
    Devre: 38-33 (Galatasaray Odeabank lehine)
    3. Periyot: 51-44 (Galatasaray Odeabank lehine)
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cimbom seriyi eşitledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.