 Beşiktaş yarı finalde – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş yarı finalde

    Beşiktaş yarı finalde

    TBL playoff'ta , deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 77-70 mağlup etti ve seriyi 2-0'a getirerek yarı finale çıktı.

    SPOR Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final mücadelesinin 2'nci karşılaşmasında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği 'a 77-70 mağlup oldu.

    1'inci periyotta Jefferson ve Haislip'in sayılarıyla karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk 5 dakikaya girildiğinde rakibine karşı üstünlük sağladı. Rakibinin sayı üretmesine izin vermeyen Gaziantep Basketbol ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı.

    Çekişmeli geçen 2'nci periyotta ise konuk takım, rakibinin sayı üretmesine izin vermedi. Beşiktaş devreyi 34-33 önde kapattı.

    3'üncü periyotta 16 sayı atmayı başaran Gaziantep Basketbol'un 49-48 üstünlüğüyle tamamlandı. Çekişmeli geçen son periyotta ise Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol'u 77-70 mağlup etti.


    SALON: Karataş Şahinbey

    HAKEMLER: Yener Yılmaz (xxx), Ahmet Ersan Ergüler (xxx), Ali Şakacı (xxx)

    GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins (xx)7, Emre (xx), Altan (xx), Alper (xx)1, Denmon (xx)20, Ruzic (xx)2, Berke (xx), Balazic (xx)2, Cherry (xx)10, Haislip (xxx)20, Erden (xx), Jefferson (xx)8

    BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Muratcan (xx), Clark (xx)21, Şafak (xx), Erkan (xx), Stimac (xx)9, Thompson (xx)10, Roll (xx)10, Sertaç (xx)3, Strawberry (xx)11, Kenan (xx)7, Weems (xx)6, Doğan (xx)

    1. PERİYOT: 20-15

    İLK YARI: 33-34

    3. PERİYOT: 49-48

    5 FAUL: Thompson (Beşiktaş Sompo Japan)

    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.