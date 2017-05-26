Beşiktaş yarı finalde
TBL playoff'ta Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 77-70 mağlup etti ve seriyi 2-0'a getirerek yarı finale çıktı.
1'inci periyotta Jefferson ve Haislip'in sayılarıyla karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk 5 dakikaya girildiğinde rakibine karşı üstünlük sağladı. Rakibinin sayı üretmesine izin vermeyen Gaziantep Basketbol ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen 2'nci periyotta ise konuk takım, rakibinin sayı üretmesine izin vermedi. Beşiktaş devreyi 34-33 önde kapattı.
3'üncü periyotta 16 sayı atmayı başaran Gaziantep Basketbol'un 49-48 üstünlüğüyle tamamlandı. Çekişmeli geçen son periyotta ise Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol'u 77-70 mağlup etti.
SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: Yener Yılmaz (xxx), Ahmet Ersan Ergüler (xxx), Ali Şakacı (xxx)
GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins (xx)7, Emre (xx), Altan (xx), Alper (xx)1, Denmon (xx)20, Ruzic (xx)2, Berke (xx), Balazic (xx)2, Cherry (xx)10, Haislip (xxx)20, Erden (xx), Jefferson (xx)8
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Muratcan (xx), Clark (xx)21, Şafak (xx), Erkan (xx), Stimac (xx)9, Thompson (xx)10, Roll (xx)10, Sertaç (xx)3, Strawberry (xx)11, Kenan (xx)7, Weems (xx)6, Doğan (xx)
1. PERİYOT: 20-15
İLK YARI: 33-34
3. PERİYOT: 49-48
5 FAUL: Thompson (Beşiktaş Sompo Japan)
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:50
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Jesus Navas City'den ayrıldı
Toplam 6
Yorum
Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı
Toplam 3
Yorum
KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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West Ham'dan Gökhan Töre açıklaması
Toplam 7
Yorum
bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
Beşiktaş yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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