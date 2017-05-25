 Fenerbahçe'de ilk ayrılık – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe'de ilk ayrılık

    Fenerbahçe'de ilk ayrılık

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yapılan karşılıklı anlaşma sonucunda Kanadalı oyuncu Anthony Bennett ile yollarını ayırdı.

    Euroleague şampiyonu Fenerbahçe'de ilk ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Anthony Bennett ile yollarını ayırdı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımıza Ocak ayı içerisinde katılan ve bu süre zarfında ekibimize Euroleague ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi kulvarlarında katkı sağlayan Anthony Bennett, takımımızın elde ettiği tarihi Euroleague şampiyonluğu başarısında da pay sahibi olmuştur. Bennett'a, formamızı giydiği süre boyunca gösterdiği ekip uyumu ve yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:16
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