Cimbom seriyi eşitledi
Türkiye Basketbol Ligi Play-Off ikinci maçında Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes'i 73-63'lük skorla yendi. Seride skor 1-1 oldu.
Galatasaray Odeabank: 73 - Anadolu Efes: 63
Salon: Abdi İpekçi
Galatasaray: Sinan xxx 13, Micov xx 18, Pleiss xx 12, Daye xx 9, Göksenin xx 11, Mc Collum xx 10
Başantrenör: Ergin Ataman
Anadolu Efes: Brown xxx 14, Granger x 2, Dunston xxx 15, Heurtel xx 11, Cedi x 7, Honeycutt xx 12, Thomas x 2
Başantrenör: Velimir Perasovic
1. Periyot: 19-18 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 38-33 (Galatasaray Odeabank lehine)
3. Periyot: 51-44 (Galatasaray Odeabank lehine)
Salon: Abdi İpekçi
Galatasaray: Sinan xxx 13, Micov xx 18, Pleiss xx 12, Daye xx 9, Göksenin xx 11, Mc Collum xx 10
Başantrenör: Ergin Ataman
Anadolu Efes: Brown xxx 14, Granger x 2, Dunston xxx 15, Heurtel xx 11, Cedi x 7, Honeycutt xx 12, Thomas x 2
Başantrenör: Velimir Perasovic
1. Periyot: 19-18 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 38-33 (Galatasaray Odeabank lehine)
3. Periyot: 51-44 (Galatasaray Odeabank lehine)
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Beşiktaş'a büyük müjde!
Toplam 7
Yorum
nalçacılılar Hayırdır?
-
Köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı
Toplam 2
Yorum
1907 takımın heykeli taksim meydanına yapılmalı..............................
-
Aziz Yıldırım için karar verildi!
Toplam 7
Yorum
Aslan HERHALDE 3 AY CEZA VERILMISTIR YANI SALDIRGAN AZIZ EYLÜLDE YINE TRÜBÜNLERDE
Cimbom seriyi eşitledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.