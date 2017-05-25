Bir de müjde: Udoh kalıyor

Basketboldan ise güzel haberler var. Ekpe Udoh kesin olarak kalıyormuş. Bogdan'a ise NBA'den teklifler var. Özellikle de Sacramento Kings takımı inanılmaz rakamlarla gelmiş. Lakin Final Four'un önümüzdeki yıl Belgrad'da olması oyuncunun kafasını karıştırıyor. Ülkesinde kupa kaldırma fikri belki paranın önüne geçer ve Bogdanovic deefsane kadroda yerini alır.