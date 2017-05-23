Şimdi onlar düşünsün

Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe, yıldızlarını takımda tutacak, Doğuş Holding’le gidilecek dev işbirliğiyle yeni transferler yapacak

Türkiye'ye tarihinin ilk Avrupa Ligi Kupası'nı getiren Fenerbahçe, gelecek yıl için kolları sıvadı. Vesely, Ekpe Udoh, Datome gibi isimleri takımda tutacak olan sarı-lacivertliler, Doğuş Holding'le yapılacak işbirliğinin ardından da yeni yıldızları kadrosuna katacak. Bennett ve Antic ile yollarını ayıracak olan Kanarya, NBA'ye gitmek isteyen Bogdanovic'e engel olmayacak.



İKİ YILDIZ GELİYOR

Sarı-lacivertliler, Bogdan Bogdanovic'in gitmesi halinde de işi sıkı tutacak, Doğuş Holding'in ayıracağı 35-40 milyon dolar arasındaki bütçeyle gücüne güç katacak. Bu arada Fenerbahçe'nin temas halinde olduğu iki isim olan Bamberg'li Nicola Melli ile Darüşşafaka'da oynayan Wanamaker'la büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia ediliyor.