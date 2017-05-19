Fenerbahçe, Abbondanza ile yollarını ayırdı
Sarı-lacivertli kulüp, kadın voleybol takımı antrenörü Marcello Abbondanza ile sözleşmesini karşılıklı feshetti.
Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımı antrenörü Marcello Abbondanza ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 senedir takımı çalıştıran Abbondanza ile sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtilerek, "Kadın voleybol takımımız ile 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu, 1 CEV Kupası şampiyonluğu kazanan Marcello Abbondanza'ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finalinde Galatasaray'ı yenerek sezonu şampiyon tamamlamıştı.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:45
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Ribery ateşi yanıyor
Toplam 8
Yorum
TS Böyle futbolculara ihtiyac yok emekli olmaya gelicek
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‘Veysel hoca’ vefat etti
Toplam 1
Yorum
www güle güle büyük hoca mekanin cennet olsun.
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Eyvah Arena!
Toplam 2
Yorum
YIN BU GÜN GALİP GELMESİ GEREKİYOR. ONA LAYIK OLAB SN TUDOR HOCA VE GS TAKIMI ATATÜRK ÜN SPOR BAYRAMI İLAN ETTİĞİ BU GÜNDE, LİSE VE ÜNÜVERSİTESİ İLE ATATÜRK ÜN İDALLERİNİ TEMSİL EDEN GS
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