Buse Kayacan Galatasaray'da
Sarı-kırmızılı kadın voleybol takımı, Buse Kayacan'ı kadrosuna dahil etti.
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Çanakkale Belediyespor'da forma giyen libero Buse Kayacan'ı transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezonda takım menajerliği görevini üstlenecek Nihan Güneyligil'in yerine libero mevkisi için 24 yaşındaki Buse Kayacan'ın kadroya dahil edildiği bildirildi.
Buse Kayacan, kariyerinde daha önce sırasıyla Eczacıbaşı VitrA, Nilüfer Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor formaları giymişti. A Milli Takım'da da 2012'den beri görev alan sarı-kırmızılıların yeni transferi, 2015'te CEV Avrupa Ligi'nde finale çıkan kadroda yer almıştı.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:16
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Benfica ile sıkı pazarlık
Toplam 13
Yorum
Yasama 3 milyona satarlar 15 milyona geri alırlar. Ne futbolcunun kalitesinden anlıyorlar ne de yöneticilikten.
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Benfica ile sıkı pazarlık
Toplam 13
Yorum
mersinli elinde sinan gibi kaliteli Türk oyuncun var diğer yabancı uyuz oyunculara bir dünya para verip alıyorlar. böyle kafayala bir yere varılmaz.
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Lens hamlesi
Toplam 17
Yorum
eraycan vasat oyuncu fakat beşiktaşta patlama yapablir ortalrı isabetli bizde daha çok iş yapar alınabilrise çok iyi olur
Buse Kayacan Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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