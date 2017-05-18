"Ligimiz Avrupa'nın en iyilerinden"
2017 Turkish Airlines Euroleague Final-Four öncesi, Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenlendi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da söz aldı.
2017 Turkish Airlines Euroleague Final-Four öncesi, Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenlendi. Birçok ülkeden 400'e yakın basın mensubunun katıldığı toplantıda Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, ve başarılı oyuncu Bogdan Bogdanovic, CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis ve Nando De Colo, Olympiakos Başantrenörü İoannis Sfairopoulos ve Vassilis Spanoulis, Real Madrid Başantrenörü Pablo Lalo ile Sergio Llull basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öncesinde ise Basketbol Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu'nun ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu söz aldı.
"Final Four organizasyonu çok başarılı bir organizasyon olacaktır"
Türkiye'nin bir basketbol ülkesi olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Türkoğlu, "Ligimiz Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olarak kabul ediliyor. Büyük bir organizasyona ev sahipliği de yapıyoruz. Devletimizin desteği ile birlikte bunu gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonu bir Türk markası olan Türk Hava Yolları'nın isim sponsorluğunda da yapıyoruz. Güzel şehrimiz İstanbul'da burada organizasyona ev sahipliği yapıyor. Fenerbahçe'de bu olağanüstü organizasyonun parçası da olacak. Euroleague'e katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Müthiş bir mücadele ortaya koydular. Final-four organizasyonu çok başarılı bir organizasyon olacaktır. İstanbul'un güzelliğinin de tadını çıkartırsınız umarım" diye konuştu.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:17
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Gomis’in tercihi Fransa
Toplam 7
Yorum
Aslan ALSANA BIR KALP HASTASI DAHA GECEN YILDA AVRUPANIN EN ÖNEMLI PIVOTUNU ALMISLARDI ADAMIN BASKETBOL OYNAMASI YASAKTI NASIL BIR ANLAYIS ISTIFA
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Liderde keyifler yerinde
Toplam 2
Yorum
gsli son gulen iyi guler, hadi basak ananin ak sutu gibi helal sana sampionluk bu sene
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Bonservis bedeli belli oldu!
Toplam 11
Yorum
bjlgl 32 yasındaki adama 3,5 milyon yuh size
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