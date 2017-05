Final Four öncesi durum değelendirmesi

Birçok ülkeden 400'e yakın basın mensubunun katıldığı toplantıda Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ve başarılı oyuncu Bogdan Bogdanovic, CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis ve Nando De Colo, Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos ve Vassilis Spanoulis, Real Madrid Başantrenörü Pablo Lalo ile Sergio Llul basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



CKSA Moskova cephesi



CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, sezonu heyecan verici bir formatta geçirdiklerini ifade ederek, "Hazırlık anlamında da yeniydi bu format ve çok fazla seyahat ettik. Final Four'a doğru geçtiğimiz yıllara kıyasla daha iyi tanıyoruz rakip takımlarla birbirimizi. Baktığınızda Final Four'da bir yarı final maçı yapıyorsunuz ama o aslında final. Ve biz ilk maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.



De Colo: "Bu yıl bu format çok daha heyecanlı"



Nando De Colo ise uzun bir sezon olduğunu hatırlatarak, "Çok fazla maç yaptık. Final Four'a da daha da fazla hazırlık yaptık. İlk kez Final Four'da daha önce karşılaştığımız takımlarla maç yapmış olacağız. Bu yıl bu format çok ligin daha heyecanlı olmasını sağladı. Oympiakos'a karşı daha önce maç yaptık ve bu sayede daha iyi olmalıyız" açıklamasını yaptı.



Olympiakos cephesi



Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos Play-off'ların olağanüstü olduğunu vurgulayarak, "Basketbolseverler için izleyiciler için Final Four çok daha da iyi olacak. Son 7 yılda 6 takımın şampiyon olmuş olması tüm takımların çok güçlü olduğunu gösterir. Bu noktada yeni formatta ilk olmak hiç kolay değil" dedi.



Spanoulis: "Olağanüstü hatıralardı"



Yunan ekibinin başarılı oyuncusu Vassilis Spanoulis ise 2012'de İstanbul'da yaşadıkları şampiyonluğu anımsatarak, "Olağanüstü hatıralardı. 2012 Euroleague'de şampiyonluk kazandık ve takımımızın gelişmesi için çok yardımı oldu o şampiyonluk. Bu geçmişte kaldı, artık bugüne bakıyor olmamız lazım" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe cephesi



Sarı-lacivertli takımın Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Burada önemli olan şey benim oyuncularım son 2 senedir çok ciddi bir deneyim kazandı. Takımımızı koruduk. Bu faktör Final Four'da bize çok yardımcı olacak" diye konuştu.



Bogdanovic: "Final Four organizasyonunda gerçekten farklı türden enerji hissediyorum"



Organizasyon için herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Bogdan Bogdanovic ise, "Geçmişle alakalı olan her şeyi unutmamız lazım. Önümüzde iki önemli maç var. Önce yarı final, ilk bu önemli. Final Four organizasyonunda gerçekten farklı türden enerji hissediyorum. Bu da elbette farklı türden baskı oluşturuyor. Bizim tüm sezon boyunca yaptığımız şeylere odaklanmamız gerekiyor" dedi.



Real Madrid cephesi



Final Four'a kalan 4 takımın da şampiyonluk adına kabiliyeti olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, "En üst düzeyde takımlar final four'da en üst düzey performans gösteriyor. İki yıl sonra aynı dört takım Final Four'da. Her Final Four bence farklı hikayeyi içerisinde barındırıyor" açıklamalarında bulundu.



Llul: "İlk hedef Fenerbahçe"



İspanyol ekibinin başarılı oyuncusu Sergio Llul, "Son topa kalırsa evet yine ben kullanırım. İlk hedef Fenerbahçe'ye karşı yarı final maçımız. Tüm odağımız buraya göre" dedi.



Final Four öncesi görüşlerini aktaran koçlar ve oyuncular, açıklamalarının ardından sahnede hep birlikte basın mensuplarına poz verdiler.