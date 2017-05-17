"Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak"

Kılıç, yazılı açıklamasında, İstanbul'un ev sahipliğinde, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonla ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakan Kılıç, "THY Avrupa Ligi Dörtlü Final, Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonlarından biri. Milyonlarca basketbolseverin ekranları başında takip edeceği bu dev organizasyon, Türkiye'nin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın, organizasyonun Türkiye'ye getirilmesi sürecine öncülük ettiğini vurgulayan Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakanımıza güçlü destekleri için teşekkür ediyoruz. Türkiye organizasyon düzenleme konusundaki başarısını ve tecrübesini THY Avrupa Ligi Dörtlü Final aracığıyla bir kez daha tüm dünyaya en güzel şekilde gösterecek." değerlendirmesini yaptı.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'in Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonlarından biri olduğuna dikkati çeken Akif Çağatay Kılıç, şunları kaydetti:

"Geçmişte dünya basketbolunun birçok değerli organizasyonuna ev sahipliği yapan Sinan Erdem Spor Salonu'nda bu hafta sonu tam bir basketbol şöleni yaşanacak. Başta Fenerbahçe olmak üzere Dörtlü Final'de mücadele edecek bütün takımlara başarılar diliyorum. 31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Basketbol Şampiyonası finalleri için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İstanbul ve Türkiye, dünya basketbolunun çekim merkezi olmaya gelecek yıllarda da devam edecek."