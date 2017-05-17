Play-off çeyrek final maç programı açıklandı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisi maç programı belli oldu.
Üç maç üzerinden yapılacak çeyrek finalde, normal sezonu üstte bitiren takımlar saha avantajını elinde bulunduracak. Seride iki galibiyete uzanan takım, yarı finale hak kazanacak. Yarı final serisi beş müsabaka üzerinden yapılacak. Yarı finalde üç galibiyet alıp rakibini saf dışı bırakacak iki takım ise yedi maç üzerinden yapılacak final serisinde şampiyonluk mücadelesi verecek.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinin maç programı şöyle:
1. maçlar
23 Mayıs Salı:
18.30 Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol (Beşiktaş Akatlar Arena)
20.30 Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank (Abdi İpekçi)
24 Mayıs Çarşamba:
18.30 Darüşşafaka Doğuş-Banvit (Volkswagen Arena)
20.30 Fenerbahçe-TOFAŞ (Ülker Sports Arena)
2. maçlar
25 Mayıs Perşembe:
18.30 Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan (Karataş Şahinbey)
20.30 Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes (Abdi İpekçi)
26 Mayıs Cuma:
18.30 Banvit-Darüşşafaka Doğuş (Banvit Kara Ali Acar)
20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe (TOFAŞ)
3. maçlar (Gerekirse)
27 Mayıs Cumartesi:
Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol (Beşiktaş Akatlar Arena)
Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank (Abdi İpekçi)
28 Mayıs Pazar:
Fenerbahçe-TOFAŞ (Ülker Sports Arena)
Darüşşafaka Doğuş- Banvit (Volkswagen Arena)
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:48
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Kafa golleri son bulacak
Toplam 8
Yorum
slh2121 muslera olmasaydi gs kme duserdi
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6.5 milyon tl alacaklar
Toplam 2
Yorum
Ihtiyar Kurt Hasan Ali o paraya değmez be kardeşim, vallahi de değmez billahi de değmez!!!!
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Bugün bayram!
Toplam 3
Yorum
ADANALI ONLARI BİR KEZ DAHA BİR ARADA GÖRMEK BİZ GS LILAR İÇİN BAYRAM. BİR KİŞİ HARİÇ . ODA ADANALI. GS LILAR İÇİN O ÖLDÜ
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