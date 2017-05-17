Beşiktaş derbide Efes'i yıktı
Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes'i ligin son maçında 91-90 yenerek sezonu 2. sırada bitirdi.
(1) Fenerbahçe – (8) TOFAŞ
(2) Beşiktaş Sompo Japan – (7) Gaziantep Basketbol
(3) Anadolu Efes – (6) Galatasaray Odeabank
(4) Darüşşafaka Doğuş – (5) Banvit
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:38
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
Beşiktaş derbide Efes'i yıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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