Ünlü teknik direktör FETÖ'den tutuklandı
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen teknik direktör Şaban Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eski futbolcu olan Şaban Yıldırım, Sakaryaspor'da antrenör olarak başladığı kariyerinde 2004-2005 sezonu ikinci yarısında teknik direktör olarak devam etmişti. Yıldırım daha sonra sırasıyla Elazığspor, Sakaryaspor, Çubukspor, Kartalspor, İnegölspor ve Pendikspor'da görev yaptı.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:55
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
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