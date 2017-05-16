Ünlü teknik direktör FETÖ'den tutuklandı

Eski futbolcu olan Şaban Yıldırım, Sakaryaspor'da antrenör olarak başladığı kariyerinde 2004-2005 sezonu ikinci yarısında teknik direktör olarak devam etmişti. Yıldırım daha sonra sırasıyla Elazığspor, Sakaryaspor, Çubukspor, Kartalspor, İnegölspor ve Pendikspor'da görev yaptı.