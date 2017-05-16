 Ünlü teknik direktör FETÖ'den tutuklandı – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Ünlü teknik direktör FETÖ'den tutuklandı

    Ünlü teknik direktör FETÖ'den tutuklandı

    Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen teknik direktör , çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Eski futbolcu olan , Sakaryaspor'da antrenör olarak başladığı kariyerinde 2004-2005 sezonu ikinci yarısında teknik direktör olarak devam etmişti. Yıldırım daha sonra sırasıyla Elazığspor, Sakaryaspor, Çubukspor, Kartalspor, İnegölspor ve Pendikspor'da görev yaptı.

    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
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