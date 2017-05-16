Ufuk Sarıca: Sezonu 2. bitirmek büyük prestij

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Müthiş bir maç oldu. Baştan sona tempolu, yüksek skorlu bir maçtı. İki takım da elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.

İlk dördü haftalar öncesinden garantilemelerine rağmen, disiplinden taviz vermediklerinin altını çizen Sarıca, şöyle konuştu:

"Bu maçın sonucu ne olursa olsun müthiş bir sezon geçiriyoruz. Normal sezonu ikinci bitirmek çok daha büyük prestijdi. Dört THY Avrupa Ligi takımından 3'ünü altımıza alıyorsak, bu bizim için önemli bir derece. Yeni kurulmuş bir ekip olarak her maçı kazanmaya oynadık. Maç içinde oyun disiplininden kopmadık. Üçüncü periyotta, oyunun en sertleştiği noktada reaksiyon gösterdik ve hakkımız olan bir galibiyet aldık. Rakibimiz çok zor atışları maç boyunca soktu. Sonunda kazanan takım olduk. Şimdi de play-off etabında iyi oynayarak sezonu bitirmek istiyoruz. Rakibimiz Gaziantep Basketbol çok tehlikeli bir takım."

Siyah-beyazlı takımın oyuncusu Erkan Veyseloğlu da açıklamasında, "Sezon başında baktığınız zaman, dört THY Avrupa Ligi takımının mücadele ettiği bir ligde ikinci olacağımızı söyleseler, insanlar buna şüpheyle yaklaşabilirdi. Ama biz her zaman inandık. Çok zor bir sezon oldu. İkinci olarak çok iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bunun bilincinde çok iyi oynadık. Bu takımın parçası olduğum için gurur duyuyorum. Önümüzde play-off var. Umarım takımımızı daha iyi yerlere taşırız." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 30. ve son haftasında Beşiktaş Sompo Japan'a 91-90 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, rakiplerinin galibiyeti hak eden taraf olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Perasovic, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Maçı kazanmayı hak ettiler." dedi.

Son bölümde kazanmak için fırsatları olduğunu aktaran Perasovic, "Bunu değerlendiremedik. Enerjimizin maçta olmadığı çok barizdi ama bu kadar kısa sürede, bu kadar çok karşılaşma yapınca, normal olduğunu düşünüyorum. İlk yapacağımız iş, takımımızın enerjisini yenilemek olacak. Tabii ki zorlu bir yol bizi bekliyor. Çünkü play-off çeyrek finalindeki rakibimiz Galatasaray Odeabank. Sert bir ekip ama elimizden gelenin en iyisini yaparak tur atlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Lacivert-beyazlı takımın oyuncusu Can Maxim Mutaf ise sahada güzel basketbol olduğunu belirterek, "Her iki takım da iyi oynadı. Maçın sonunda kazanma şansımızı değerlendiremedik. Play-off etabının başlamasına kadar 1 hafta zamanımız var. En iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.