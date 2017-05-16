Sinan Erdem'de hummalı çalışma

Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, yapılacak olan bu organizasyon için çok büyük emek verdiklerini ifade etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nun yalnızca bu turnuva için hazırlanmadığını da ifade eden Özbayraktar, bundan sonra Sinan Erdem'in birçok organizasyona da ev sahipliği yapacağını sözlerine ekledi.



"Avrupa'nın hatta dünyanın en güzel salonlarından birisi"



Sinan Erdem Spor Salonu'nda uzun süredir çalışma içinde olduklarını söyleyen Özbayraktar, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 6, 7 aydır burada hummalı bir çalışma yapıyoruz. Final-four da aslında bir fırsat bilindi. Sayın başkanımızın da talimatıyla burada ciddi bir çalışma yapıldı. Hem İstanbul'a hem Türkiye'ye yakışan bir salondu ama şu anda Avrupa'nın hatta dünyanın en güzel salonlarından birisi oldu. 400 KM kablo döşendi, bütün teknik altyapı değişti. 1000 basın mensubuna aynı anda hizmet verebilecek bir altyapımız var. Bütün odalarımız VIP olarak dizayn edildi. Bütün koltuklar, teleskopik raylar elden geçirildi. 650 kamerayla, bir seyirci gözünü dahi kırpsa görebilecek bir güvenlik sistemi geliştirildi. Bütün salonu ve dışarıyı gözlemliyoruz. Bunlar çok önemli. Burada çok güzel bir organizasyon yapılacak" ifadelerini kullandı.



"Avrupa'nın en büyük kübik ekranı"



Yapılacak olan organizasyonda işin biraz da şov kısmının olacağını ifade eden Özbayraktar, "İşin biraz da şov kısmı buradaki kübik ekran. Avrupa'nın en büyük led ekranına sahip. İç bükey ve dış bükey olmak üzere halkalarla hem içeride, hem dışarıda ekran görüntüsü verebileceğimiz bir dizayna sahip. Bununla birlikte ciddi bir görsel şölen havasında oluyor yaptığımız işler. İnşallah Final-four, İstanbul'dan bütün dünyaya çok güzel görsellerin verileceği bir organizasyon olacak" diye konuştu.



"365 gün yaşayan bir yer oldu"



Sinan Erdem Spor Salonu'nda Final-Four'un ardından birçok organizasyonun yapılabileceğini de sözlerine ekleyen Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, "Sinan Erdem'le ilgili şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, burada hangi organizasyonu yaparsanız çok ses getirir. Çok amaçlı salon zaten bu salonlar, öyle de kullanılması lazım. Burada basketbol da olmalı, kuruluşların toplantıları da olmalı, konser de olmalı, diğer spor branşları da olmalı. Böyle olduğu sürece burası 365 gün yaşayan bir yer olur. Hedefimiz de zaten bu" diyerek sözlerini tamamladı.