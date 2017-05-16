Real Madrid, Fenerbahçe'den çekiniyor

Real Madrid takımı, Madrid'de yaptığı son antrenmanın ardından basın günü düzenledi. Başantrenör Pablo Laso ile basketbolculardan Sergio Llull, Felipe Reyes, Luka Doncic ve Andres Nocioni, sadece Fenerbahçe maçını düşündüklerini vurgulayarak karşılaşmanın galibini küçük detayların belirleyeceğini savundu.

Real Madrid Başantrenörü Laso, sarı-lacivertlilere karşı kazanmak için en iyi performanslarını sergilemek zorunda olduklarını aktararak, "Fenerbahçe çok farklı oyunculara sahip büyük bir takım ve sahasında oynuyor ama sonuçta bu bir final maçı ve bu maçlarda hiçbir öngörü olmaz. En az top kaybı yapan, ribauntlarda ve dış atışlarda başarılı olan takım sahadan galip ayrılır." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya Ligi ve Avrupa Ligi'nde normal sezonu birinci sırada tamamladıklarını, takım olarak da çok iyi durumda olduklarını dile getiren Laso, "Bu turnuvanın favorisi hiçbir zaman yok. Kupayı bir takım kazanacak ama diğer üç takım başarısız oldu denilemez. Fenerbahçe bize karşı yenilse bile bu onu başarısız yapmaz." dedi.

Real Madrid'in takım kaptanı Felipe Reyes, Fenerbahçe'nin inanılmaz bir play-off serisi oynadığını ifade ederek, "Sakat oyuncuları takıma döndü. Evinde oynayacak ve çok tehlikeli bir takım. Bence Real Madrid de Fenerbahçe de dengeli, dört dörtlük takımlar. Gününde olan, baskıdan çıkmayı başaran ve en iyi hazırlık dönemi geçiren taraf avantajlı olacaktır. Ayrıca Obradovic çok iyi bir teknik adam ve onun değerini biliyoruz ama biz de bu maça çok iyi hazırlandık. Fenerbahçe maçı çok sert geçecek." şeklinde konuştu.

Avantaj gibi gözükse de Fenerbahçe'nin evinde oynamasının oyuncularda stres oluşturabileceğini aktaran Reyes, "Finale kalabilmek adına zorlu bir maça çıkacağız." yorumunu yaptı. Reyes, Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yer alan ekipler arasında bu yıl sürpriz olmadığını, 4 takımın da hak ederek organizasyona katıldığını vurguladı.

Bu sezon Avrupa Ligi'nin en iyi ilk 5'ine seçilen Sergio Llull, "Fenerbahçe'ye karşı yarını olmayan bir maça çıkacağız. Tüm gücümüzü 40 dakika sahada göstermeliyiz. Sadece çok iyi oynarsak kazanabiliriz. En iyi döneminde ve taraftarı önünde oynayacak bir takımla karşılaşacağız. İki takım arasında maç sonuna kadar büyük bir mücadele olacağını düşünüyorum. Küçük detaylar maçın galibini belirleyecektir. Şu anda sadece Fenerbahçe'yi düşünüyoruz." yorumunu yaptı.

Llull, kariyerindeki en iyi sezonu geçirdiğine ilişkin yapılan yorumlara da "Evet iyi durumdayım ve kendime güveniyorum ama Real Madrid'in bana bağlı olduğunu düşünmüyorum. Sadece zor anlarda takıma en iyi katkıyı vermeye çalışıyorum." cevabını verdi.

Sezon sonunda basketbol kariyerini sonlandıracak Arjantinli Andres Nocioni, "Fenerbahçe, turnuvaya ev sahipliği yapan, çok agresif ve büyük bir takım ama bence favori biziz. Avrupa Ligi'ni birinci bitirdik ve çok sert geçen bir ligde herkesin saygısını kazandık. Bu tip tansiyonu yüksek ortamlarda maç oynamayı seviyorum. Real Madrid'de herkes buna hazırlıklı olmalı. Fenerbahçe'den tek farkımız İstanbul'da farklı otellerde uyuyacak olmamızdır." değerlendirmesini yaptı.

Kariyerinde ilk defa Dörtlü Final'e katılacak Real Madrid'in 18 yaşındaki genç yıldızı Luka Doncic ise "Benim için bu turnuva, gerçekleşen bir düş. Kişisel hedeflerim var tabii ki ama her şeyden önemlisi takımın kazanması. Fenerbahçe, Avrupa'nın, belki de dünyanın en iyi taraftarına sahip ama biz de en iyi şekilde maçta kendimizi göstereceğiz. Fenerbahçe'de çok önemli oyuncular, Obradovic gibi büyük bir antrenör ve ev sahibi olma üstünlüğü var ama sahaya çıkınca bunların hepsi unutuluyor, sadece takımını düşünüyorsun." ifadelerini kullandı.