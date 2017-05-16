Celtics konferans finalinde
Boston Celtics, Washington Wizards ile oynadığı play-off serisini 4-3 kazanarak 5 yıl sonra NBA Doğu Konferansı finaline yükseldi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Washington Wizards'ı 115-105 yenen Boston Celtics, seriyi 4-3'e getirerek konferans finaline çıktı. Celtics böylece 2011-2012 sezonundan bu yana ilk kez adını Doğu Konferansı finaline yazdırdı.
Kenardan oyuna giren Kelly Olynyk, 14'ü son çeyrek attığı 26 sayıyla Celtics adına maçın anahtar oyuncusu oldu. 29 sayı kaydeden Celtics'in all-star oyun kurucusu Isaiah Thomas, 12 asistle kariyer play-off rekorunu kırdı. Al Horford da 15 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle oynadı.
Wizards'ta Bradley Beal 38 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Otto Porter 20 sayı, 10 ribaunt ve John Wall 18 sayı, 11 asistle "double double" yaptı.
NBA play-off'larına, Golden State Warriors ile San Antonio Spurs arasındaki Batı Konferansı finali 2. maçıyla devam edilecek. Geçen yılın finalisti Warriors, Spurs karşısında 1-0 önde bulunuyor.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 10:51
- Aslına dönecek
Toplam 2
Yorum
MEHMET SAÇMALIK KARARLAR YAZILIYOR VE ÇİZİLİYOR. BUNLAR 2016-7 SEZONUN BAŞARISIZ GEÇMESİNDE EN ÖNEMLİ FAKTÖRLERDİR.
- Onur Kıvrak şaşırtıyor
Toplam 3
Yorum
Ts Okay onur onazı ye güzel teklifler var. Mas ada var yüksek tklıfler . Ersun ya bu hafta sonu yada fb maçından sonra ıstfasını sunar .
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 31
Yorum
SERDAR YERİM VOLKAN DİLLERİNİ SENİN NASIL DA KONUSŞURMUŞ ABİSİ HANİMİŞ BAKAYIM HANİMİŞ
Celtics konferans finalinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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