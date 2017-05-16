Beşiktaş derbide Efes'i yıktı
Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes'i ligin son maçında 91-90 yenerek sezonu 2. sırada bitirdi.
(1) Fenerbahçe – (8) TOFAŞ
(2) Beşiktaş Sompo Japan – (7) Gaziantep Basketbol
(3) Anadolu Efes – (6) Galatasaray Odeabank
(4) Darüşşafaka Doğuş – (5) Banvit
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 22:09
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Serdar Taşçı 1.8 istiyor
Toplam 8
Yorum
Erhan Alman Milli Takımı'nda oynamış birini beğenmeğen arkadaşların Serdar Taşçı'nın oynadığı futbol hakkında bilgileri olmadığını düşünüyorum.
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Üste para istiyor!
Toplam 39
Yorum
mustafa KLUBUN TAPUSUNU DA VERELİMMİ !
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Devler PFDK'da!
Toplam 1
Yorum
Bjk Futbol Federasyonu Acaba Fb.nin sevk edilmediği bir hafta var mı? Terane aynı "çirkin ve kötü tezahürat." Diğerlerinin tribününde güller açıyor ya
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