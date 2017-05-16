 Beşiktaş derbide Efes'i yıktı – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Beşiktaş derbide Efes'i yıktı

    Beşiktaş derbide Efes'i yıktı

    Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes'i ligin son maçında 91-90 yenerek sezonu 2. sırada bitirdi.

    Spor Toto Basketbol Ligi'nde play-off eşleşmeleri de belli oldu:

    (1) Fenerbahçe – (8) TOFAŞ

    (2) Beşiktaş Sompo Japan – (7) Gaziantep Basketbol

    (3) Anadolu Efes – (6) Galatasaray Odeabank

    (4) Darüşşafaka Doğuş – (5) Banvit

    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:09
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