 Final-Four çılgınlığı – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Final-Four çılgınlığı

    Final-Four çılgınlığı

    Bu sene 19-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek olan THY Euroleague Final-Four’u öncesi kara borsaya düşen biletler adeta el yakıyor.

    THY Euroleage normal sezonun sona ermesinin ardından Final-Four heyecanı yaşanıyor. 19-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyon öncesi kara borsada ise bilet çılgınlığı yaşanıyor. Sahaya yakınlığına göre bin 200 liradan 20 bin liraya kadar değişen fiyatlarla satışa sunulan biletler basketbolseverleri oldukça zorluyor. Bir internet sitesi üzerinden satışa sunulan 224 bin 798 lira 39 kuruşluk bilet ise adeta bir ev fiyatında. Sahaya en yakın yerden ve VIP geçiş hizmetiyle satışa sunulan bu biletin alıcı bulup bulamayacağı ise merak konusu.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:54
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Final-Four çılgınlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.