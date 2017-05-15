Final-Four çılgınlığı
Bu sene 19-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek olan THY Euroleague Final-Four’u öncesi kara borsaya düşen biletler adeta el yakıyor.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:54
- ''Terim gelmiyor''
Toplam 7
Yorum
Aslan BU YASLI KADROYA KIMSE GELMEK ISTEMEZ TAKIMDA LINNES VE BRUMA DISINDAKILER RAKIBININ ARKASINDA KALIYOR BU TAKIM AGIR CEKIM OLDU
- Ozi’ye süper zam
Toplam 12
Yorum
Gold Eğri oturup doğru konuşmak lazım ki Oğuzhan, küçük maçların büyük oyuncusu...
- Kale artık kapansın
Toplam 2
Yorum
ne kadar zaman oldu sanki yeni birsey. Hadi kaleciyi her sene degistirip deniyorlar da sezn basinda Tosic Marcelo ya güvenip stoper almamak nedir? Hani Mitrovi
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