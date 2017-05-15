Fenerbahçe tecrübesine güveniyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'de üst üste üçüncü kez yer alacak Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan 15 oyuncudan 12'si bu seviyede daha önce en az bir kez yer aldı.

İstanbul'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'de yer almaya hak kazanan sarı-lacivertli takımda tecrübeli oyuncuların fazlalığı dikkati çekti. İki yıl önce Madrid'de düzenlenen Dörtlü Final'de 3, geçen sezon Berlin'de 7 tecrübeli oyuncuyla mücadele eden sarı-lacivertlilerde bu sayı İstanbul'daki organizasyonda 12'ye çıktı.

Sarı-lacivertli basketbolcular Ekpe Udoh, Melih Mahmutoğlu, Pero Antic, Bogdan Bogdanovic, Kostas Sloukas, Nikola Kalinic, Jan Vesely, Ali Muhammed, Luigi Datome, fazla forma şansı bulamayan Barış Hersek ile genç oyuncular Berk Uğurlu ve Egehan Arna, geçen sene olduğu gibi yine Dörtlü Final heyecanını Fenerbahçe'yle yaşayacak.



3 ismin ilk heyecanı

Geçen yıl final oynayan kadroyu büyük ölçüde koruyan sarı-lacivertlilere bu sezon dahil olan 3 isim, ilk kez Dörtlü Final'de mücadele edecek.

Sezon başı takıma katılan James Nunnaly ve Ahmet Düverioğlu ile ocak ayında transfer edilen Anthony Bennett, kariyerlerinde ilk defa Dörtlü Final'de yer alma hakkı elde etti.



En tecrübeli Sloukas

Fenerbahçe'nin en tecrübeli ismi kariyerinde iki Avrupa şampiyonluğu bulunan Yunan oyuncu kurucu Sloukas oldu.

Geçen sezon başında Olympiakos'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki basketbolcu, 3'ü Yunan ekibinde olmak üzere 5. kez Dörtlü Final için parkeye çıkacak.

Sloukas'ı 4. defa Dörtlü Final'de yer alacak Makedon oyuncu Pero Antic ile Çek basketbolcu Jan Vesely takip etti. Dörtlü Final'in diğer tecrübeli isimleri ise bu seviyedeki bütün deneyimlerini Fenerbahçe formasıyla yaşadı. Bogdan Bogdanovic, Melih Mahmutoğlu üçüncü, Ekpe Udoh, Nikola Kalinic, Ali Muhammed, Luigi Datome, Barış Hersek, Berk Uğurlu ve Egehan Arna ise ikinci kez sarı-lacivertli formayla Dörtlü Final'de yer alacak.



Şampiyon iki oyuncu var

Fenerbahçe'nin kadrosunda Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etmiş iki isim bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda Sloukas ve Antic, daha önce ikişer kez Avrupa'nın en büyük kupasını havaya kaldırdı. İki isim, Olympiakos'ta forma giyerken 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında kupayı birlikte kazandı.



Sloukas ve Antic yine İstanbul'da zafer istiyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli isimleri Sloukas ve Antic, İstanbul'da 5 yıl önce yaşadıkları zaferi bu sefer Fenerbahçe formasıyla tekrarlamak istiyor.

Bu iki isim İstanbul'da 2011-2012 sezonunda yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Olympiakos formasını terletti. Finalde CSKA Moskova'yla karşılaşan Olympiakos sahadan 61-60 galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa uzandı. Antic ve Sloukas 13 Mayıs 2012'de oynanan finalde rakip potaya yedişer sayı göndererek ilk kazandıkları şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.