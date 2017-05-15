 F.Bahçe’nin Final Four biletleri tükendi – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    F.Bahçe’nin Final Four biletleri tükendi

    F.Bahçe’nin Final Four biletleri tükendi

    Fenerbahçe, Final Four için satışa çıkarılan ekstra biletlerin tükendiğini açıkladı.

    Konuyla ilgili Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:
    "19-21 Mayıs tarihleri arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın şampiyonluk mücadelesi vereceği 2017 Euroleague Final Four maçları için kulübümüz tarafından 15 Mayıs Pazartesi günü (bugün) satışa çıkarılan ekstra biletler, taraftarlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgiyle beraber saat 15:00 itibariyle tükenmiştir. Büyük Fenerbahçe taraftarına, göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz."
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:48
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