F.Bahçe’nin Final Four biletleri tükendi
Fenerbahçe, Final Four için satışa çıkarılan ekstra biletlerin tükendiğini açıkladı.
Konuyla ilgili Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"19-21 Mayıs tarihleri arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın şampiyonluk mücadelesi vereceği 2017 Euroleague Final Four maçları için kulübümüz tarafından 15 Mayıs Pazartesi günü (bugün) satışa çıkarılan ekstra biletler, taraftarlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgiyle beraber saat 15:00 itibariyle tükenmiştir. Büyük Fenerbahçe taraftarına, göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz."
"19-21 Mayıs tarihleri arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın şampiyonluk mücadelesi vereceği 2017 Euroleague Final Four maçları için kulübümüz tarafından 15 Mayıs Pazartesi günü (bugün) satışa çıkarılan ekstra biletler, taraftarlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgiyle beraber saat 15:00 itibariyle tükenmiştir. Büyük Fenerbahçe taraftarına, göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz."
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Frei dönmek istiyor!
Toplam 12
Yorum
Bence Championship de Bile Tutulmadi Bizde yinede iyi Oyniyordu bence Olcay dan Da iyidi ama hak ettigi formayi vermediler bence Harcadilar
- Kale artık kapansın
Toplam 10
Yorum
Bence Bence psikolojik Sorunlu Olabillir Bazen Gercekten Mühkemmel Bi Kaleci Inanilmaz Kurtariyor Bazen yemeyecek goller yiyor
- Beşiktaş taraftarı Bursa'da
Toplam 3
Yorum
arda1606 gelin gelin o bursa kartalları yazan pankartı sizin bi tarafınıza ?
F.Bahçe’nin Final Four biletleri tükendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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