Trabzonspor, Efes ile birleşiyor

Potada yeni bir yapılanma için harekete geçen Trabzonspor Medical Park, Anadolu Efes ile birleşiyor...

Bordo-mavililerin, Efes yetkilileri ile önümüzdeki hafta masaya oturacağı öğrenildi. Ön görüşmelerde Trabzon'un şubeyi kapatarak İstanbul'a taşıması, 'Anadolu Efes Trabzonspor' olarak düşünülen yeni takımın Eurolegue ve lig maçlarının yarısı İstanbul'da yarısı da Trabzon'da oynanacak şekilde planlanıyor. Sözleşmenin ise 10 yıllık olacağı iddia edildi.