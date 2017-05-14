Trabzonspor, Efes ile birleşiyor
Potada yeni bir yapılanma için harekete geçen Trabzonspor Medical Park, Anadolu Efes ile birleşiyor...
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:53
- F.Bahçe okyanusu geçti 'Deniz'de boğuldu
Toplam 13
Yorum
okyanusu mu geçti GEÇEN HAFTA HAKEMLER FENERİN CEBİNE PUAN KOYDU. EMENİKENİN KALECİYE YAPTIĞI FAULU DUNYA GÖRDÜ. KÖTÜYÜ ÖVE ÖVE ÜLKEYİ BİTİRDİNİZ.
- Hagi'nin takımı şampiyon oldu
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gerçek bu onun adı hagi. galatasarayın başına geçireceksin ve ne olursa olsun ellemeyeceksin. şimdiki hocaların hangisi hagiden iyi, hiç biri.
- ''Biz iyi mücadele eden bir takımız''
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bu hafta sıra BÜLENTTE Mİ? GEÇEN HAFTA FIRAT 3 PUANIMIZI UÇURDU. BU HAFTA Kİ GÖREV UMARIM BÜLENTİN DEĞİLDİR. BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN ELLERİ.
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