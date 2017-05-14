 Trabzonspor, Efes ile birleşiyor – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Trabzonspor, Efes ile birleşiyor

    Trabzonspor, Efes ile birleşiyor

    Potada yeni bir yapılanma için harekete geçen , ile birleşiyor...

    Bordo-mavililerin, Efes yetkilileri ile önümüzdeki hafta masaya oturacağı öğrenildi. Ön görüşmelerde Trabzon'un şubeyi kapatarak İstanbul'a taşıması, 'Anadolu Efes Trabzonspor' olarak düşünülen yeni takımın Eurolegue ve lig maçlarının yarısı İstanbul'da yarısı da Trabzon'da oynanacak şekilde planlanıyor. Sözleşmenin ise 10 yıllık olacağı iddia edildi.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
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