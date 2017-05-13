 Yücel’e beraat – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Yücel’e beraat

    Yücel’e beraat
    Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki "yanlış lisans" davasında karar çıktı. Galatasaraylı oyuncu Lynetta Kizer'e yanlış lisans vererek, Fenerbahçe'nin maçı hükmen kazandığı olayla ilgili lisans işleri sorumlusu "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandığı davada, beraat etti.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yücel’e beraat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.