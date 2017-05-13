 Hayali NBA! – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Hayali NBA!

    Hayali NBA!
    Fenerbahçe'nin potadaki yıldızı , "Basketbola başladığımdan beri NBA hayalini kuruyorum. Bu hayalimi hiç bırakmadım" dedi. Bogdan, THY Avrupa Ligi 4'lü finaldeki rakipleri Real Madrid için de, "Normal sezonun en iyi takımı. Oyunumuzu yukarı çekerek, yenmeye çalışacağız. Umarım geçen yılki gibi yine finale kalırız" yorumunu yaptı.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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