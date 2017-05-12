Yıldızlar ezdi geçti
Fenerbahçe Yıldız Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası C Grubu'nda oynadığı iki maçı da kazandı. Sarı-lacivertliler, Selçuklu Belediyesi'ni 87-76, ardından Nilüfer Belediye'yi 95-52 mağlup etti. İlk maçta Cem Kırcıman 26 sayı attı. Nilüfer'e karşı ise Umur Başcan 22, Alp ise 21 sayı üretti.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Yıldızlar ezdi geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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