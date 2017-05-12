 Yıldızlar ezdi geçti – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Yıldızlar ezdi geçti

    Yıldızlar ezdi geçti
    Fenerbahçe Yıldız Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası C Grubu'nda oynadığı iki maçı da kazandı. Sarı-lacivertliler, Selçuklu Belediyesi'ni 87-76, ardından Nilüfer Belediye'yi 95-52 mağlup etti. İlk maçta Cem Kırcıman 26 sayı attı. Nilüfer'e karşı ise Umur Başcan 22, Alp ise 21 sayı üretti.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:22
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