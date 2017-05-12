Yıldızlar ezdi geçti

Fenerbahçe Yıldız Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası C Grubu'nda oynadığı iki maçı da kazandı. Sarı-lacivertliler, Selçuklu Belediyesi'ni 87-76, ardından Nilüfer Belediye'yi 95-52 mağlup etti. İlk maçta Cem Kırcıman 26 sayı attı. Nilüfer'e karşı ise Umur Başcan 22, Alp ise 21 sayı üretti.