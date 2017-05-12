 Potada yeniden yapılanma – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Potada yeniden yapılanma

    Potada yeniden yapılanma
    Yönetim, bu sezon ligde sıkıntılı günler geçiren Trabzon Medical Park basketbol takımını kulüp bünyesine katma kararı aldı. Önümüzdeki sezon potada yeni yapılanmaya gidileceği belirtildi.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:57
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