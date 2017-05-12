 Fenerbahçe seriyi 2-1'e getirdi – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Fenerbahçe seriyi 2-1'e getirdi

    Fenerbahçe seriyi 2-1'e getirdi

    Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 71-70 yenerek seride durumu 2-1 getirdi

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 71 - 70 yenen Fenerbahçe, seriyi 2-1'e taşıdı.
    Final serisinin 4. maçı 14 Mayıs Pazar günü yine Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.
    Fenerbahçe'nin bu maçı da kazanması durumunda şampiyonu 5. maç belirleyecek.

    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:06
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