Fenerbahçe seriyi 2-1'e getirdi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 71 - 70 yenen Fenerbahçe, seriyi 2-1'e taşıdı.

Final serisinin 4. maçı 14 Mayıs Pazar günü yine Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe'nin bu maçı da kazanması durumunda şampiyonu 5. maç belirleyecek.