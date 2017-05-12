Fenerbahçe seriyi 2-1'e getirdi
Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 71-70 yenerek seride durumu 2-1 getirdi
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 71 - 70 yenen Fenerbahçe, seriyi 2-1'e taşıdı.
Final serisinin 4. maçı 14 Mayıs Pazar günü yine Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.
Fenerbahçe'nin bu maçı da kazanması durumunda şampiyonu 5. maç belirleyecek.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
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