Basketbolda 3 maç var
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bugün üç maç var... Muratbey Uşakspor, Trabzonspor Medical Park'ı saat 15.00'da konuk edecek. Saat 19.00'da iki maç var. Galatasaray Odebank- Demir İnşaat Büyükçekmece ile puan mücadelesi yaparken Fenerbahçe de aynı saatte Halk Enerji TED Ankara Kolejler'e konuk olacak.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Basketbolda 3 maç var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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