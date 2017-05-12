 Basketbolda 3 maç var – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Basketbolda 3 maç var

    Basketbolda 3 maç var
    'nde bugün üç maç var... Muratbey Uşakspor, Trabzonspor Medical Park'ı saat 15.00'da konuk edecek. Saat 19.00'da iki maç var. Galatasaray Odebank- Demir İnşaat Büyükçekmece ile puan mücadelesi yaparken Fenerbahçe de aynı saatte Halk Enerji TED Ankara Kolejler'e konuk olacak.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:27
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