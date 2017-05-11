Fener ezdi geçti
THY Euroleague’de Final Four oynamaya hazırlanan Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Ligi’ndeki erteleme maçında Anadolu Efes’e büyük fark attı. Kanarya, sezonu lider bitirmeyi garantiledi.
Bu sonucun ardından 27. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. Bir maçı eksik Anadolu Efes ise 5. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya Fenerbahçe; Vesely, Kalinic ve Ali Muhammed'in basketleriyle ilk 3 dakikada 9-0'lık seri yaparak başladı. İlk sayılarını 4. dakikanın içerisinde Granger ile kaydeden Anadolu Efes karşısında Fenerbahçe, 5. dakikada Ali Muhammed'in isabetli atışıyla farkı çift hanelere çıkardı: 4-15. Yaptığı etkili savunmayla oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren sarı-lacivertliler, 8. dakikada Kalinic'in basketiyle farkı 20 sayının üzerine taşıdığı (4-25) çeyreği 29-6 üstün geçti.
Müsabakanın ikinci çeyreğine karşılıklı basketlerle girildi. Anadolu Efes, Granger ve Heurtel ile sayılar üretirken, Fenerbahçe buna Udoh ve Ahmet Düverioğlu ile cevap verdi. Bogdanovic, Ali Muhammed ve Datome'nin basketleriyle rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Fenerbahçe, illk yarıyı 50-29 önde tamamladı.
İkinci yarıya da 9-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, 27. dakikada farkı 34 sayıya (33-67) çıkarırken, 3. periyotta 73-42 üstünlük yakaladı.
Son periyotta rahat oyununu sürdüren sarı-lacivertli takım, karşılaşmayı 96-57 kazandı.
Maçın en skorer oyuncusu Fenerbahçe formasıyla 22 sayı kaydeden Udoh olurken, Bogdanovic 15, Melih Mahmutoğlu 14 sayıyla oynadı. Anadolu Efes'te ise Heurtel 14 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
Ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı 81-75 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla rövanşı rakibine vermedi.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Murat Biricik, Ali Şakacı, Mehmet Şahin
Anadolu Efes: Granger 5, Doğuş Balbay 2, Cedi Osman 6, Brown 12, Dunston 1, Heurtel 14, Can Maxim Mutaf, Honeycutt 7, Kirk 10
Fenerbahçe: Ali Muhammed 10, Bogdanovic 15, Kalinic 9, Vesely 4, Udoh 22, Sloukas, Datome 8, Melih Mahmutoğlu 14, Ahmet Düverioğlu 7, Egehan Arna 7, Berk Uğurlu, Barış Hersek
1. Periyot: 6-29
Devre: 29-50
3. Periyot: 42-73
Beş faulle çıkan: 38.02 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe)
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:38
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Toplam 8
Yorum
gerçek Takımda kim bugünü bayram yapmışsa bu şunu gösteriyor.Biz yapamadık önceki insanlar bunu yaptı biz heralde bi daha o kupayı alamayız
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Toplam 4
Yorum
gomez senin oğlun haraketsiz biri çok golü penaltıdan attı bjg de 3. golcü olabilir o kadar övme
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Toplam 24
Yorum
Tekin Bora Yönetim yine saçmalamaya başladı Van Persie gibi Adam birşey yapamadı ne umutlar ile almıştık bu ne yapar ki yan gelir yatar krasiç gibi
Fener ezdi geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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