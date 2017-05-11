Fener ezdi geçti

Bu sonucun ardından 27. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. Bir maçı eksik Anadolu Efes ise 5. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Fenerbahçe; Vesely, Kalinic ve Ali Muhammed'in basketleriyle ilk 3 dakikada 9-0'lık seri yaparak başladı. İlk sayılarını 4. dakikanın içerisinde Granger ile kaydeden Anadolu Efes karşısında Fenerbahçe, 5. dakikada Ali Muhammed'in isabetli atışıyla farkı çift hanelere çıkardı: 4-15. Yaptığı etkili savunmayla oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren sarı-lacivertliler, 8. dakikada Kalinic'in basketiyle farkı 20 sayının üzerine taşıdığı (4-25) çeyreği 29-6 üstün geçti.

Müsabakanın ikinci çeyreğine karşılıklı basketlerle girildi. Anadolu Efes, Granger ve Heurtel ile sayılar üretirken, Fenerbahçe buna Udoh ve Ahmet Düverioğlu ile cevap verdi. Bogdanovic, Ali Muhammed ve Datome'nin basketleriyle rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Fenerbahçe, illk yarıyı 50-29 önde tamamladı.

İkinci yarıya da 9-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, 27. dakikada farkı 34 sayıya (33-67) çıkarırken, 3. periyotta 73-42 üstünlük yakaladı.

Son periyotta rahat oyununu sürdüren sarı-lacivertli takım, karşılaşmayı 96-57 kazandı.

Maçın en skorer oyuncusu Fenerbahçe formasıyla 22 sayı kaydeden Udoh olurken, Bogdanovic 15, Melih Mahmutoğlu 14 sayıyla oynadı. Anadolu Efes'te ise Heurtel 14 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı 81-75 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla rövanşı rakibine vermedi.



Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Murat Biricik, Ali Şakacı, Mehmet Şahin



Anadolu Efes: Granger 5, Doğuş Balbay 2, Cedi Osman 6, Brown 12, Dunston 1, Heurtel 14, Can Maxim Mutaf, Honeycutt 7, Kirk 10



Fenerbahçe: Ali Muhammed 10, Bogdanovic 15, Kalinic 9, Vesely 4, Udoh 22, Sloukas, Datome 8, Melih Mahmutoğlu 14, Ahmet Düverioğlu 7, Egehan Arna 7, Berk Uğurlu, Barış Hersek



1. Periyot: 6-29



Devre: 29-50



3. Periyot: 42-73



Beş faulle çıkan: 38.02 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe)