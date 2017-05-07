Derbi Fenerbahçe'nin

Türkiye Basketbo Ligi 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk etti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe, derbi maçta Beşiktaş Sompo Japan'ı 93 - 76 mağlup etti.



Bu skorla ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, galibiyet sayısını 26'ya çıkardı. Beşiktaş Sompo Japan ise 6. kez mağlup oldu.



Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Asbaşkan Ozan Balaban da mücadeleyi tribünden izledi.





Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Özlem Yalman xx, Kaan Büyükçil

Fenerbahçe: Udoh xxx 13, Melih x 3, Bogdanovic xx 12, Sloukas xxx 13, Egehan 2, Nunnaly x 8, Vesely xx 12, Kalinic xx 10, Ali Muhammed xxx 16, Ahmet x 4

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Beşiktaş Sompo Japan: Clark xx 12, Erkan x 6, Stimac xxx 18, Thompson x 2, Roll x 8, Sertaç xx 9, Strawberry xx 10, Kenan x 4, Weems x 7

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. periyot: 25-21 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 46-37 (Fenerbahçe lehine)

3. periyot: 70-58 (Fenerbahçe lehine)