Derbi Fenerbahçe'nin
Türkiye Basketbo Ligi 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk etti.
Bu skorla ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, galibiyet sayısını 26'ya çıkardı. Beşiktaş Sompo Japan ise 6. kez mağlup oldu.
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Asbaşkan Ozan Balaban da mücadeleyi tribünden izledi.
Salon: Ülker Sports Arena
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Özlem Yalman xx, Kaan Büyükçil
Fenerbahçe: Udoh xxx 13, Melih x 3, Bogdanovic xx 12, Sloukas xxx 13, Egehan 2, Nunnaly x 8, Vesely xx 12, Kalinic xx 10, Ali Muhammed xxx 16, Ahmet x 4
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Beşiktaş Sompo Japan: Clark xx 12, Erkan x 6, Stimac xxx 18, Thompson x 2, Roll x 8, Sertaç xx 9, Strawberry xx 10, Kenan x 4, Weems x 7
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. periyot: 25-21 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 46-37 (Fenerbahçe lehine)
3. periyot: 70-58 (Fenerbahçe lehine)
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:00
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
Yorum
Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
Yorum
DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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