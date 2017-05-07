‘Başörtüsü engel değil’

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, FIBA'nın kadın basketbolcuların maçlarda başörtüsü serbestliği konusunda aldığı karara ilişkin, "Başörtüsü, spor insanlarının spor yapmasına engel değil. Bu, diğer sporlarda da uygulanmalı" diye konuştu.