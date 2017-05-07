 Basketbolda kura heyecanı – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Basketbolda kura heyecanı

    Basketbolda kura heyecanı
    2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nin kura çekimi bugün yapılacak. Turnuvanın yapılacağı Çin'de gerçekleştirilecek olan kura saat 15.00'te başlayacak. A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın da yer aldığı kura çekimine 80 ülke katılacak.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:43
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