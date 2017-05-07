 Aslan’da 4 eksik! – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Aslan’da 4 eksik!

    Aslan’da 4 eksik!
    Odeabank'ta sakatlıkları olan 4 oyuncu, Anadolu Efes maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Sinan Güler, Tibor Pleiss, Alex Tyus ve Errick McCollum'un, Anadolu Efes maçında görev alamayacağı açıklandı.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:52
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