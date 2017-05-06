Derbi Fenerbahçe'nin
Türkiye Basketbo Ligi 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk etti.
Bu skorla ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, galibiyet sayısını 26'ya çıkardı. Beşiktaş Sompo Japan ise 6. kez mağlup oldu.
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Asbaşkan Ozan Balaban da mücadeleyi tribünden izledi.
Salon: Ülker Sports Arena
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Özlem Yalman xx, Kaan Büyükçil
Fenerbahçe: Udoh xxx 13, Melih x 3, Bogdanovic xx 12, Sloukas xxx 13, Egehan 2, Nunnaly x 8, Vesely xx 12, Kalinic xx 10, Ali Muhammed xxx 16, Ahmet x 4
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Beşiktaş Sompo Japan: Clark xx 12, Erkan x 6, Stimac xxx 18, Thompson x 2, Roll x 8, Sertaç xx 9, Strawberry xx 10, Kenan x 4, Weems x 7
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. periyot: 25-21 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 46-37 (Fenerbahçe lehine)
3. periyot: 70-58 (Fenerbahçe lehine)
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:42
- Dursun Özbek soyunma odasını bastı
Toplam 5
Yorum
Özgür Bastın ne oldu saçma sapan futbolculara kapı gibi kontrat yapmışsın bassan ne olacak adam oynamadan 2-3 milyon euro alır oturur evinde
- Galatasaray Arena'da dağıldı
Toplam 14
Yorum
Özgür Bu hafta surekli yazdım akhisarda bu bursa ya 5 attı kimse aldanmasın tudor hoca falan değil yönetimde iyi yönetici değil istifa edin gidin
- Galatasaray Arena'da dağıldı
Toplam 14
Yorum
niyazi selçuktn sabridn yasindn sneijderdn kurtuln futbol cahili taraftr tolga kırmızı görse nolur görmese ne olur bu futbolla ne izlediniz siz ne
Derbi Fenerbahçe'nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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