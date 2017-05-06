Başörtüsü mutluluğu
Basketbolda başörtüsü yasağının kaldırılması için arkadaşlarıyla birlikte 3 yıldır mücadele veren Indira Kaljo, amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Konuşmak için yine FOTOMAÇ'ı tercih eden Kaljo, "Dünyadaki tüm kadınların başörtüleriyle oynayabilecek olmaları güzel bir gelişme. Başörtülü sporcuları profesyonel liglerde görmek biraz zaman alacak. Ancak alınan bu karar bir zafer niteliğinde ve bizi çok mutlu etti" dedi.
ARKASINDA DURDULAR
Yaşanan süreçte Türkiye'den büyük destek aldıklarını belirten Kaljo, "Türk Basketbol Federasyonu ve Türk FIBA temsilcisinin başörtülü kadınların basketbol oynamalarına yönelik bu hareketin arkasında durmalarına çok sevindim. En iyi lige sahip olan Türkiye'nin desteği çok önemliydi. Türkiye izin verirse diğer ülkeler de izin verecekti, bu gerçekleşti" diye konuştu.
ARTIK ÖZGÜRCE OYNARIZ
Küçükçekmece Gençlik Spor Kulübü'nde forma giyen ilk başörtülü kadın basketbolcu Merve Sapçı ise, "Artık başörtülü sporcular özgürce oynayabilecek. Türkiye'nin bu mücadelede olumlu karar vermesi, bütün ülkelerde olumlu adım atılmasına sebep olmuştur. Bu kararın değişmesinde Türkiye'nin rolü çok büyüktür. Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ile görüşmemiz bizlere rehber oldu. Bakanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Ogün ŞAHİNOĞLU
ARKASINDA DURDULAR
Yaşanan süreçte Türkiye'den büyük destek aldıklarını belirten Kaljo, "Türk Basketbol Federasyonu ve Türk FIBA temsilcisinin başörtülü kadınların basketbol oynamalarına yönelik bu hareketin arkasında durmalarına çok sevindim. En iyi lige sahip olan Türkiye'nin desteği çok önemliydi. Türkiye izin verirse diğer ülkeler de izin verecekti, bu gerçekleşti" diye konuştu.
ARTIK ÖZGÜRCE OYNARIZ
Küçükçekmece Gençlik Spor Kulübü'nde forma giyen ilk başörtülü kadın basketbolcu Merve Sapçı ise, "Artık başörtülü sporcular özgürce oynayabilecek. Türkiye'nin bu mücadelede olumlu karar vermesi, bütün ülkelerde olumlu adım atılmasına sebep olmuştur. Bu kararın değişmesinde Türkiye'nin rolü çok büyüktür. Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ile görüşmemiz bizlere rehber oldu. Bakanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Ogün ŞAHİNOĞLU
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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