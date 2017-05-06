Başörtüsü mutluluğu

Konuşmak için yine'ı tercih eden Kaljo, "Başörtülü sporcuları profesyonel liglerde görmek biraz zaman alacak. Ancak alınan bu karar bir zafer niteliğinde ve" dedi.Yaşanansüreçte Türkiye'den büyük destek aldıklarını belirten Kaljo,başörtülü kadınların basketbol oynamalarına yönelik bu hareketin arkasında durmalarına çok sevindim. En iyi lige sahip olan Türkiye'nin desteği çok önemliydi.i" diye konuştu.Küçükçekmece Gençlik Spor Kulübü'nde forma giyen ilk başörtülü kadın basketbolcu Merve Sapçı ise, "Artık başörtülü sporcular özgürce oynayabilecek. Türkiye'nin bu mücadelede olumlu karar vermesi, bütün ülkelerde olumlu adım atılmasına sebep olmuştur. Bu kararın değişmesinde Türkiye'nin rolü çok büyüktür. Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ile görüşmemiz bizlere rehber oldu. Bakanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.