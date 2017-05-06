 Başörtüsü mutluluğu – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Başörtüsü mutluluğu

    Başörtüsü mutluluğu

    Basketbolda başörtüsü yasağının kaldırılması için arkadaşlarıyla birlikte 3 yıldır mücadele veren , amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

    Konuşmak için yine FOTOMAÇ'ı tercih eden Kaljo, "Dünyadaki tüm kadınların başörtüleriyle oynayabilecek olmaları güzel bir gelişme. Başörtülü sporcuları profesyonel liglerde görmek biraz zaman alacak. Ancak alınan bu karar bir zafer niteliğinde ve bizi çok mutlu etti" dedi.

    ARKASINDA DURDULAR
    Yaşanan süreçte Türkiye'den büyük destek aldıklarını belirten Kaljo, "Türk Basketbol Federasyonu ve Türk FIBA temsilcisinin başörtülü kadınların basketbol oynamalarına yönelik bu hareketin arkasında durmalarına çok sevindim. En iyi lige sahip olan Türkiye'nin desteği çok önemliydi. Türkiye izin verirse diğer ülkeler de izin verecekti, bu gerçekleşti" diye konuştu.



    ARTIK ÖZGÜRCE OYNARIZ
    Küçükçekmece Gençlik Spor Kulübü'nde forma giyen ilk başörtülü kadın basketbolcu Merve Sapçı ise, "Artık başörtülü sporcular özgürce oynayabilecek. Türkiye'nin bu mücadelede olumlu karar vermesi, bütün ülkelerde olumlu adım atılmasına sebep olmuştur. Bu kararın değişmesinde Türkiye'nin rolü çok büyüktür. Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ile görüşmemiz bizlere rehber oldu. Bakanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


    Ogün ŞAHİNOĞLU
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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