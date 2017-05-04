FIBA'dan başörtüsü devrimi
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 139 milli federasyonun bir araya geldiği ve ilk kez yapılan Ara Dönem Kongresinde, FIBA Merkez Yönetim Kurulu’nun basketbol oyuncularının başörtüsü takmalarına izin veren kararını yürürlüğe koydu.
FIBA'nın başörtüsü için belirlediği şartlar şöyle:
- Siyah, beyaz ya da forma ile aynı renkte olması
- Bir takımdaki uygulama bütün oyuncular için aksesuarlar gibi aynı renkte olacak
- Yüzü tamamen veya kısmet kapatmayacak (gözler, burun dudaklar vs.)
- Giyilen başörtüsü diğer oyuncular için tehlikeli olamaz
- Yüzde ve boyunda açma/kapama aparatları olmayacak
- Yüzde dışarı çıkan bir parça olmayacak
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:51
- ''Balotelli yeni Drogbamız olacak!''
Toplam 13
Yorum
Mustafa G.Saray'ın rahat bir nefes alması için Dursun Özbek'in gitmesi lazım
- Ozan Tufan’ın tayini çıktı!
Toplam 1
Yorum
beşiktaş affetmez sanki kusursuz kadromuz varmış gibi bir de olanlardan da mahrumuz. Allah yardımcımız olsun demek lazım sadece fark olmazsa iyidir.
- Atletico Madrid’in radarında
Toplam 3
Yorum
doğan yusuf ve cengiz gidin yurt dışına.. gidin ki gelişin ki türk futbolu da gelişsin. alıcağınız temel eğitim ilerde td oldunuz zaman genc öğret
FIBA'dan başörtüsü devrimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.